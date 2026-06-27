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        Havza'da "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi

        Havza'ya bağlı kırsal mahallelerde, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Havza'da "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi

        Havza'ya bağlı kırsal mahallelerde, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı gerçekleştirildi.

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, kırsal Kocaoğlu ve Kayabaşı mahalleleri sakinleri Belediye Başkanı Murat İkiz ile bir araya geldi.


        Vatandaşların taleplerini dinleyen İkiz, sorularını cevapladı.

        İkiz, "Tüm ekiplerimizle ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.

        İkiz, daha sonra tarihi Kurt Köprü'de Havza Belediyesi tarafından parke yol yapımına başlanan bölgede incelemede bulundu.

        Programa belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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