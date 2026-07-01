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        İlkadım Atık Su Kolektör Hattı Projesi tamamlandı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından şehir merkezinin atık su yükünü güvenli ve kesintisiz şekilde taşımak amacıyla hayata geçirilen İlkadım Atık Su Kolektör Hattı Projesi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 17:00 Güncelleme:
        İlkadım Atık Su Kolektör Hattı Projesi tamamlandı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından şehir merkezinin atık su yükünü güvenli ve kesintisiz şekilde taşımak amacıyla hayata geçirilen İlkadım Atık Su Kolektör Hattı Projesi tamamlandı.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri, İlkadım ilçesinde şehir merkezinin en önemli atık su taşıyıcı sistemlerinden birini yeniledi.


        İlkadım ilçesindeki atık su kolektör hattı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, mevcut kanalizasyon hattının kapasitesini iki katına çıkaran 211 milyon 140 bin liralık projeyi hayata geçirdi.

        Toplam 2 bin 450 metre uzunluğunda, 2 bin milimetre çapındaki betonarme borularla inşa edilen ana hat imalatı başarıyla tamamlanırken, 2 terfi bağlantı odasının da devreye alınmasıyla hat aktif hale getirildi.


        Şehir merkezinin en önemli atık su taşıma sistemlerinden biri olan proje ile altyapının taşıma kapasitesi artırılırken, daha güvenli, dayanıklı ve uzun yıllar hizmet verecek modern bir altyapı ağı Samsun'a kazandırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehrin bugününü olduğu kadar yarınını da düşünerek yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, "İlkadım Atık Su Kolektör Hattı, Samsun'un en önemli altyapı projelerinden biridir. Tamamlanan bu yatırımla şehir merkezimizin atık su taşıma kapasitesini önemli ölçüde artırırken, hemşehrilerimize uzun yıllar güvenle hizmet verecek güçlü bir altyapıyı da şehrimize kazandırdık. Daha önce Atakum ilçemizde atık su kolektör hattımızı hizmete almıştık. Şimdi ise İlkadım'daki çalışmalarımızı da tamamladık. Samsun'umuzu her alanda daha güçlü, daha modern ve daha dirençli bir geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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