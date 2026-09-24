İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz vatandaşlarla buluştu

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Baruthane Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kardelen Sitesi'nde düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Er, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Kurnaz, vatandaşlarla bir araya gelerek ilçeye ilişkin istişarelerde bulunmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu programlarda amacımız hemşehrilerimizi dinlemek, onlarla güçlü bir iletişim ve samimi bağlar kurmaktır. İlkadım'da ulaşılabilir başkan, ulaşılabilir belediye olma hedefimiz doğrultusunda hem hemşehrilerimizin ayağına gidiyoruz hem de onları belediyemizde misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini ön planda tuttuklarını aktaran Kurnaz, "İbadethanelerimizde yaptığımız temizlik hizmetimiz, ücretsiz düğün salonu hizmetimiz, Güvenli Parklar Projemiz, yaş almış büyüklerimize yönelik hizmetlerimiz ve daha birçok çalışmamız için vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. İlkadım için tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.