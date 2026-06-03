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        İlkadım Belediyesi, asfalt çalışmalarını sürdürüyor

        İlkadım Belediyesi, daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması amacıyla asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 13:42 Güncelleme:
        İlkadım Belediyesi, asfalt çalışmalarını sürdürüyor

        İlkadım Belediyesi, daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması amacıyla asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.


        İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde zamanla deforme olan ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.


        İlçenin farklı mahallelerinde tespit edilen bozulmaların giderilmesi için mesai harcayan ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını planlı şekilde gerçekleştiriyor.


        Asfalt yama çalışmalarıyla yol yüzeylerindeki çukur ve deformasyonlar giderilirken, çalışmalarla sürücü ve yayaların daha güvenli şekilde ulaşım sağlamaları hedefleniyor.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetlere öncelik verdiklerini belirterek, "Bu nedenle ilçemizin dört bir yanında ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz, ilçe genelinde mahallelerimizde tespit edilen bozulan ve deforme olan yollarda asfalt yama çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek yollarımızı daha güvenli hale getiriyor. Önümüzdeki süreçte, belirlenen program dahilinde ve ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt yama çalışmalarına devam edeceğiz. İlkadım'da yol ağının daha modern, kullanışlı ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri

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