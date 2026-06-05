Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri İlkadım Belediyesi "Ozanlar ve Şairler Buluşması"nı gerçekleştiriyor

        İlkadım Belediyesi "Ozanlar ve Şairler Buluşması"nı gerçekleştiriyor

        ​​​​​​​İlkadım Belediyesi, yurt içinden ve yurt dışından birçok ozan ve şairi İlkadımlılarla buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkadım Belediyesi "Ozanlar ve Şairler Buluşması"nı gerçekleştiriyor

        ​​​​​​​İlkadım Belediyesi, yurt içinden ve yurt dışından birçok ozan ve şairi İlkadımlılarla buluşturacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Samsun Yazarlar Derneği tarafından kültür ve sanat hayatına katkı sunacak bir program kapsamında Türk edebiyatının ve halk kültürünün ozan ve şairleri İlkadım'da bir araya gelecek.


        Sunuculuğunu Doğan Kan'ın yapacağı "Ozanlar ve Şairler Buluşması", 5-6 Haziran tarihlerinde saat 19.00'da Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi'nde gerçekleştirilecek.


        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Ozanlar ve Şairler Buluşması ile İlkadım'da özel bir kültür şöleninin yaşanacağını belirterek, "Sanata ve sanatçıya önem veren bir belediye olarak şehrimizin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak bir etkinliği daha hayata geçiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen ozan ve şairlerimizin kıymetli eserlerini dinleme, kültürel sohbetlere eşlik etme imkanı elde edeceğiz. Programımıza tüm halkımız davetlidir. Şiirin, sazın ve türkülerin birleştirici gücünü hep birlikte hissedeceğiz. Desteklerinden dolayı, Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven ve yönetimine de teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Her bütçeye göre Bodrum
        Her bütçeye göre Bodrum
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü

        Benzer Haberler

        Samsun'da "Odak Samsun" otobüsleri seferlerine başlıyor
        Samsun'da "Odak Samsun" otobüsleri seferlerine başlıyor
        Samsun'da ekmek 17,5 TL oldu
        Samsun'da ekmek 17,5 TL oldu
        Murzioğlu: "TOBB Nefes Kredisi 8 Haziran'da yeniden başlıyor"
        Murzioğlu: "TOBB Nefes Kredisi 8 Haziran'da yeniden başlıyor"
        5'inci kattan düşen Ebrar bebek, toprağa verildi
        5'inci kattan düşen Ebrar bebek, toprağa verildi
        Samsun Exclusive Jewellery Show Kuyumculuk Fuarı başladı
        Samsun Exclusive Jewellery Show Kuyumculuk Fuarı başladı
        Samsun'da 'Ozanlar ve Şairler Buluşması'
        Samsun'da 'Ozanlar ve Şairler Buluşması'