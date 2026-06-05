​​​​​​​İlkadım Belediyesi, yurt içinden ve yurt dışından birçok ozan ve şairi İlkadımlılarla buluşturacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Samsun Yazarlar Derneği tarafından kültür ve sanat hayatına katkı sunacak bir program kapsamında Türk edebiyatının ve halk kültürünün ozan ve şairleri İlkadım'da bir araya gelecek.





Sunuculuğunu Doğan Kan'ın yapacağı "Ozanlar ve Şairler Buluşması", 5-6 Haziran tarihlerinde saat 19.00'da Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi'nde gerçekleştirilecek.





İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Ozanlar ve Şairler Buluşması ile İlkadım'da özel bir kültür şöleninin yaşanacağını belirterek, "Sanata ve sanatçıya önem veren bir belediye olarak şehrimizin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak bir etkinliği daha hayata geçiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen ozan ve şairlerimizin kıymetli eserlerini dinleme, kültürel sohbetlere eşlik etme imkanı elde edeceğiz. Programımıza tüm halkımız davetlidir. Şiirin, sazın ve türkülerin birleştirici gücünü hep birlikte hissedeceğiz. Desteklerinden dolayı, Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven ve yönetimine de teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

