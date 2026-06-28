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        İlkadım'dan 9 güreşçi Kırkpınar'da mücadele edecek

        İlkadım Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı'nın 9 sporcusu, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 12:33 Güncelleme:
        İlkadım'dan 9 güreşçi Kırkpınar'da mücadele edecek

        İlkadım Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı'nın 9 sporcusu, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek.

        İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz'da düzenlenecek organizasyonda İlkadım'ı Oğuzhan Kaya, Mert Ziya Köksal, Muhammet Ali Kol, Necattin Dere, Emirhan Saygı, Fatih Deveci, Mehmet Can Kaya, Muhammet Eymen Geçkin ve Selahattin Efe Demircan temsil edecek.

        Sezon boyunca katıldıkları lig organizasyonlarında topladıkları puanlarla Kırkpınar'a katılmaya hak kazanan güreşçiler, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti.

        Kurnaz, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Türk sporunun önemli organizasyonları arasında yer aldığını belirterek, sporcuların İlkadım'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını kaydetti.

        Sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Kurnaz, "Tüm sporcularımıza ve antrenörlerine er meydanında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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