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        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri İstanbul Kuyumcular Odası Denetim Kurulu Başkanı Erhan, sosyal medyadan altın alışverişine karşı uyardı:

        İstanbul Kuyumcular Odası Denetim Kurulu Başkanı Erhan, sosyal medyadan altın alışverişine karşı uyardı:

        İstanbul Kuyumcular Odası Denetim Kurulu Başkanı Aykut Erhan, sosyal medyadan altın alışverişi konusunda vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 17:54 Güncelleme:
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        İstanbul Kuyumcular Odası Denetim Kurulu Başkanı Erhan, sosyal medyadan altın alışverişine karşı uyardı:

        İstanbul Kuyumcular Odası Denetim Kurulu Başkanı Aykut Erhan, sosyal medyadan altın alışverişi konusunda vatandaşları uyardı.


        Samsun Exclusive Jewellery Show Kuyumculuk Fuarı'na katılan Erhan, son dönemde sosyal medya platformlarında karşılaşılan "mağazanın yarı fiyatına" altın ve mücevher ürünü reklamlarıyla ilgili tüketicilere uyarılarda bulundu.

        Sosyal medya hesaplarından etik kurallara uymayan kuyumculuk mesajları ve farklı fiyatların paylaşıldığını belirten Erhan, bu sebeple vatandaşın kafasının karıştığını dile getirdi.

        Bu tarz sosyal medya hesaplarını kontrol ettiklerini anlatan Erhan, "Bunları da deşifre edeceğiz artık. Çünkü gittikçe her şey bozuluyor. Bunu düzeltmek lazım. Devletimize de rica ediyoruz. Kontrol mekanizmalarımızı odamızla birlikte görüş alışverişi yaparak yürütmemiz lazım. Çünkü çok büyük sıkıntı, kayıp kaçak var. Haksız rekabet var. Bir de vatandaşımın cebinden çıkan milyarlarca para var. Buna engel olmamız lazım." dedi.

        Sosyal medya fenomenleri aracılığıyla yanıltıcı reklam verildiğine dikkati çeken Erhan, "3-4 altın takı veriyorlar size. Diyorlar ki 'Siz fenomensiniz, bize şu şekilde reklamını yapın.' Hesap yapıyor güya. 'Şu kadar daha aşağı olmaz mı?' diyor. Bir daha hesap yapıyor. 'Şu kadar.' diyor, 'Tamam alayım.' diyor. Biz 'sarraf' deriz kuyumcuya. İnsanı tanıyan, altını tanıyan. Sarraflıktan çıktı kuyumculuk. Buna engel olmamız lazım. Böyle bir sektör değiliz biz." ifadelerini kullandı.

        Sosyal medyada her söylenilene inanılmaması gerektiğini vurgulayan Erhan, şunları kaydetti:

        "Çünkü bir mağazası olan, yatırımını yapmış, mülkünü almış, masraf yapıyor adam, bunlar doğru ürün satmak zorunda. Çünkü müşteri kaybederse orada yaşam şansı olmaz. Fakat sosyal medyada 3-5 emanet ürünle imalatçı görüntüsü vererek, yaygara yaparak, 'Dışarıda 50 bin lirayken bende 20 bin lira.' demenin aldatıcı olduğunu halkımız anlasın. Herkesin güvendiği bir kuyumcusu vardır. Vatandaşlarımız onlarla alışverişlerini devam ettirecekler. O yüzden halkımızın dikkat etmesini istiyorum. Sosyal medyada yaygaralara inanmasınlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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