Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leylekler yavrularını büyütüyor

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leylekler yavrularını büyütüyor

        EMRE DİLEK - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leylekler, yavrularını büyüterek göç yolculuğuna hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leylekler yavrularını büyütüyor

        EMRE DİLEK - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leylekler, yavrularını büyüterek göç yolculuğuna hazırlıyor.

        Samsun'un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektarlık genişliğe sahip.

        Sulak alanları 12 bin hektar olan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, 365 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ender ya da nesli tehlike altındaki kuş türlerini barındırması bakımından büyük önem taşıyor.

        Kızılırmak Deltası'nda 1000'e yakın leylek yuvası da bulunuyor. Yuvaların yoğun bulunduğu Doğanca Mahallesi'nde leyleklerin kümelendiği alana vatandaşlar, "Leylek Toki" veya "Leylek ormanı" adını veriyor.

        - Yuvalarda 3-4 yavru bulunabiliyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde "Leylek ormanı" olarak adlandırılan bir bölgenin bulunduğunu söyledi.

        "Leylek ormanı"nın yaklaşık 70 yuvanın aynı alanda görüldüğü özel bir bölge olduğuna işaret eden Yılmaz, "Alanda hakim olan ağaç türü dişbudaktır. Burada bir ağaç üzerinde 3 veya 4 yuva görebilirsiniz. Yuvanın ağırlığı 600 ile 1000 kilogram arasında değişiyor." dedi.

        Ak leyleklerin mart ayı başında güneyden kuzeye göç ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Her yıl aynı ya da yakında olan bir yuvaya geldiği için yuvanın kütlesi kademeli olarak artıyor. 'Yuvayı dişi kuş yapar.' derler. Ak leyleklerde ise tam tersi, erkek birey yapıyor. Yuvaya göre dişi leylek eşini seçiyor. Güneyden gelen ak leyleklerimiz burada yuvalarını tadilattan geçirdi, kuluçkaya yattı. 3-4 yavruya kadar yetiştirebiliyorlar." diye konuştu.

        Bölgeye gelen ziyaretçilerin araçlarını Samsun Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz otoparkına park edip gözlem kulelerinden yavruları görebildiklerini anlatan Yılmaz, "Bin leylek olarak geliyorlar, yaklaşık 5 bin leylek olarak ağustos itibarıyla güneye göç edecekler. Mart ile ağustos ayları arasında gelecek ziyaretçilerimiz, bu leyleklerin her dönemini, her aşamasını gözlemleyebiliyor. Burası besin yönünden çok zengin, korunaklı bölge olması sebebiyle ak leylekler burada 4 yavru yetiştirebiliyor." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde her yıl daha fazla ak leyleğe ev sahipliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi

        Benzer Haberler

        Kızılırmak Deltası'nın korunması için "geleceğin çiftçileri"ne organik tarı...
        Kızılırmak Deltası'nın korunması için "geleceğin çiftçileri"ne organik tarı...
        Samsun'da 63 yaşındaki Adem Topçuoğlu 45. kez üniversite sınavına girdi
        Samsun'da 63 yaşındaki Adem Topçuoğlu 45. kez üniversite sınavına girdi
        YKS'de son dakika yarışı: Kimi saniyelerle yetişti, kimi kapıda kaldı
        YKS'de son dakika yarışı: Kimi saniyelerle yetişti, kimi kapıda kaldı
        A Milli Futbol Takımı'nın maçını Karadeniz'den izlediler
        A Milli Futbol Takımı'nın maçını Karadeniz'den izlediler
        Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Samsun'da hedeğe devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da hedeğe devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı