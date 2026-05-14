        OMÜ'de hemşirelik bölümü öğrencileri için üniforma giyme töreni düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencileri, düzenlenen üniforma giyme töreniyle meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

        Giriş: 14.05.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yaran, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, hemşireliği "merhametin ve sevginin mesleği" olarak tanımladı.


        Yaran, "Bugün üniformalarınızı giyerek bu kutsal mesleğin birer neferi oluyorsunuz. Sizler, yardıma ihtiyaç duyan bireylerin en önemli destekçisi, yaşam kalitesini artıran temel güçlerden biri olacaksınız. Bu başarı yalnızca öğrencilerimizin değil, her zaman yanlarında olan ailelerinin de başarısıdır." ifadelerini kullandı.

        Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seval Ayşegül Alkan ise öğrencilerin eğitim sürecinde gösterdiği özveriye dikkat çekti.


        Öğrencilerin laboratuvar ve klinik uygulamalarını büyük sabır ve emekle tamamladığını vurgulayan Alkan, "Bugün giyilen üniformalar yalnızca bir kıyafet değil, insani değerlerle örülmüş kadim bir mesleğin simgesidir." dedi.


        Program kapsamında, OMÜ Hemşirelik Bölümü ile Samsun İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan ve Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde çekimleri gerçekleştirilen, "Geçmişten Günümüze Hemşire Kıyafetleri" adlı video gösterimi gerçekleştirildi.


        Törende hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale ile Türk hemşireliğinin öncü isimlerinden Safiye Hüseyin Elbi'nin temsili canlandırması da yapıldı.


        Mesleğin tarihsel gelişimine vurgu yapılan sahne gösterisinin ardından 87 öğrenci sahneye davet edilerek üniformalarını giydi.


        Program, organizasyon kurulunda görev alan akademisyen ve öğrencilere teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

        Programa Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Tural Büyük, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

