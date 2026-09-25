Ondokuz Mayıs Üniversitesinde "Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi" açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, 55-75 yaş arasındaki bireylere yönelik hayata geçirilen "Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

OMÜ Kurupelit Kampüsü'nde düzenlenen programda, katılımcıların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, yaşam boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje tanıtıldı.

İlk dönem için 30 kişinin kabul edildiği programda katılımcılar, üniversitenin farklı kademelerindeki öğrencilerle ortak öğrenme ortamlarında bir araya gelecek.

Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesinde 2026-2027 güz dönemi dersleri 13 Ekim'de başlayıp 8 Aralık'a kadar devam edecek.

REKLAM

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, törende yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinde projeye ilişkin hazırlıklara büyük bir heyecanla başladıklarını söyledi.

Projenin Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ve gönüllülük esasıyla hayata geçirildiğini belirten Aydın, "Bu, çok önemli bir farkındalık. Bunu fark etmek ve bu alanda kendini geliştirmek istemek, yeni kişilerle tanışmak, onlarla bilgi alışverişinde bulunmak, hocalarımızdan yeni bilgiler öğrenmek... Bir de kuşaklar arası bilgi aktarımının önemi var. Bu projede öğrencilerimiz de yer alıyor. Bu anlamda bu projenin önemi büyük. Bunu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

REKLAM

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş ise projenin hayat boyu öğrenmeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Senem Gürkan ise projenin 55-75 yaş arasındaki bireylere yönelik yetişkin eğitimi programı olduğunu kaydetti. Gürkan, programın Üçüncü Yaş Üniversitesi yaklaşımından yola çıkılarak OMÜ'ye özgü bir model olarak tasarlandığını, kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

Programın ilk öğrencilerinden Şeyda Aytaçoğlu da böyle bir olanak tanındığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Heyecanla derslerin başlamasını bekliyorum. Okumanın, öğrenmenin sınırı yok. Öğrenmek, çalışmak çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim. Emekliliğimizin tadını böyle çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.