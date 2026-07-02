Salıpazarı'nda "İlk Rota Çalışma Programı" kapsamında turizm rotaları oluşturulacak

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde doğal, tarihi ve kültürel mirası kapsayan güzergahların belirlenmesi için çalışma yapılıyor.



Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği (SAYEG) koordinasyonunda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) finansmanıyla yürütülen "İlk Rota Çalışma Programı"nın kapsamında teknik ekip, ilçede turizm potansiyeli taşıyan alanlarda koordinat ve güzergah tespit çalışması gerçekleştiriyor.



Kamu kurumlarından uzmanlar ile profesyonel dağcılardan oluşan teknik ekip, bölgedeki doğal ve tarihi alanlarda koordinat tespiti, güzergah planlamaları ve envanter çalışmalarını sürdürüyor.





Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Salıpazarı'nın doğal ve kültürel mirasının yürüyüş rotalarıyla bütünleştirilerek bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedeflenmişti.





Bu doğrultuda sürdürülen arazi çalışmalarında tarihi su kanalı ile Garpukale ve Kaya Mezarları çevresindeki alanların haritalandırılması çalışması yürütülüyor.



Çağlayan ve Karacaören mahallelerindeki ilk etap çalışmalarını tamamlayan ekip, ikinci etapta Albak Kanyonu, Garpukale ve Kaya Mezarları bölgesinde incelemede bulundu.





Arazi çalışmalarına katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz, bölgede bulunan tarihi kaleler, kaya mezarları ve doğal alanların tek bir yürüyüş rotasında birleştirilmesinin planlandığını belirtti.



Yılmaz, oluşturulacak rotayla doğa, kültür ve gastronomi turizminin birlikte geliştirilmesinin amaçlandığını ifade etti.



SAYEG'in 2026 Yıllık Uygulama Planı kapsamında yürütülen "İlk Rota Çalışma Programı", koordinat analizleri ve yönlendirme planlamalarıyla devam edecek.





Çalışma kapsamında elde edilen veriler, hazırlanacak turizm rotalarının oluşturulmasında ve bölgenin kültürel mirasının kayıt altına alınmasında kullanılacak.

