Salıpazarı'nda özel eğitim öğrencilerinden resim sergisi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında Yavaşbey İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Yavaşbey İlkokulu'nda düzenlenen sergide, özel eğitim sınıfı öğrencilerinin hazırladığı resim çalışmaları yer aldı. Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen serginin anlamlı olduğunu belirterek, özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı çalışmaların büyük değer taşıdığını söyledi. Karaca, çalışmada emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

