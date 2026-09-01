Salıpazarı'nda sağanak nedeniyle bir evi su bastı

Sağanağın etkisiyle özellikle eğimli bölgelerden gelen yüzey sularının mahallede bazı evlerin çevresi ile bahçelerde birikintiler oluşturduğu görüldü.

Kısa sürede evin içine dolan sular nedeniyle bazı odaları su bastı. Evde bulunan çeşitli eşyalar ıslanarak kullanılamaz hale gelirken, yapıda da maddi hasar oluştu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış Suluca Mahallesi'nde bir evde su baskınına neden oldu.

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