Salıpazarı'nda sağanak sonrası toprak kaymaları meydana geldi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki gün boyunca etkili olan şiddetli yağış sonrası yüksek kesimlerde toprak kaymaları yaşandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki gün boyunca etkili olan şiddetli yağış sonrası yüksek kesimlerde toprak kaymaları yaşandı.
İlçede aralıklarla devam eden sağanak sonrası bazı mahalle yollarına toprak ve kaya parçaları sürüklendi. Heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
İhbarların ardından bölgelere sevk edilen Salıpazarı Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı.
Yollardaki toprak ve kaya birikintilerinin temizlenmesinin ardından kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.
Belediye ekiplerinin yağıştan etkilenen bölgelerde kontrol ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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