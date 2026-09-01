Salıpazarı'nda sağanak sonrası toprak kaymaları meydana geldi

İlçede aralıklarla devam eden sağanak sonrası bazı mahalle yollarına toprak ve kaya parçaları sürüklendi. Heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki gün boyunca etkili olan şiddetli yağış sonrası yüksek kesimlerde toprak kaymaları yaşandı.

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