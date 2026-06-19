Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Biz Geldik Projesi" ile 3 bin 321 çocuğa ulaştı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Biz Geldik Projesi" kapsamında 3 bin 321 çocuğa ulaşarak sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ile Hayal Atölyesi Tiyatrosu iş birliğinde yürütülen "Biz Geldik Projesi"nin tamamlandığı belirtildi.



Kırsal bölgelerdeki çocukların sosyal, kültürel ve duygusal gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen proje kapsamında 17 ilçedeki okullarda çocuk şenlikleri, tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları, kültürel etkinlikler, psikososyal destek hizmetleri, diyetisyen danışmanlığı ve sağlık taramaları düzenlendiği aktarılan açıklamada, etkinliklerle 3 bin 321 öğrenciye ulaşıldığı vurgulandı.



Programlarda çocukların yaş ve ilgi alanlarına uygun etkinliklerin özenle hazırlandığı anlatılan açıklamada, eğlenceli ve öğretici içeriklerle zenginleştirilen etkinlikler sayesinde öğrencilerin hem keyifli vakit geçirmesi hem de yeni deneyimler kazanmasının sağlandığı kaydedildi.







