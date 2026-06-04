Samsun Büyükşehir Belediyesi geleneksel çocuk oyunları ile 92 bin çocuğa ulaştı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi" kapsamında 92 bin çocuğa ulaştığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi" ile geçmişten günümüze uzanan geleneksel çocuk oyunlarını yeniden okul bahçelerine taşındı.





Geçen yıl kasım ayında başlayan proje ile Büyükşehir Belediyesi 17 ilçedeki 390 okulda 92 bin çocukla bir araya geldi. Özellikle kırsal mahallelerdeki okulları önceleyen ekipler, çocukları geleneksel oyunlarla buluştururken aynı zamanda kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasına da katkı sağladı.



Kültürel hafızanın en renkli unsurlarından biri olan unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle yeniden hayat buldu. Gelecek nesillere geleneksel değerleri aktarmayı hedefleyen proje ile öğrenciler hem doyasıya eğlendi hem de öğrendi.



Başarıyla tamamlanan proje kapsamında öğrenciler mendil kapmaca, seksek, yağ satarım bal satarım, ip atlama, körebe ve daha birçok geleneksel oyunla tanışma şansı buldu.







