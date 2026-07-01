Samsun Büyükşehir Belediyesinin gezi ve kamp programları başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Petek Genç Gençlik Gezi ve Kamp Programları'nın başladığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gençlerin yaz tatilini dolu dolu geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Petek Genç Gezi ve Kamp Programları, yaz dönemi boyunca devam edecek.





Program kapsamında gençler hem Samsun'un tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma hem de doğayla iç içe gerçekleştirilen kamp etkinlikleriyle yeni deneyimler kazanma fırsatı bulacak.



Salı, perşembe ve cumartesi günleri gerçekleştirilen günübirlik gezi programlarında katılımcılar, Samsun'un önemli kültürel ve turistik noktalarından olan Astorya, Samsunum-1 Gemisi, Samsun Müzesi, Kent Müzesi ve Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi’ni ziyaret edecek.





Petek Genç Kamp Programı ise çarşamba, cuma ve pazar günleri günübirlik olarak Mahmur Dağı Kamp Alanı'nda gerçekleştirilecek.





Kamp programlarında katılımcılar oyun ve istasyon çalışmaları, gruplar arası yarışmalar, alan oryantiringi ve çeşitli takım etkinlikleriyle hem eğlenceli hem de verimli vakit geçirecek.









