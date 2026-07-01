Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun Büyükşehir Belediyesinin gezi ve kamp programları başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin gezi ve kamp programları başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Petek Genç Gençlik Gezi ve Kamp Programları'nın başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Samsun Büyükşehir Belediyesinin gezi ve kamp programları başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Petek Genç Gençlik Gezi ve Kamp Programları'nın başladığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gençlerin yaz tatilini dolu dolu geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Petek Genç Gezi ve Kamp Programları, yaz dönemi boyunca devam edecek.


        Program kapsamında gençler hem Samsun'un tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma hem de doğayla iç içe gerçekleştirilen kamp etkinlikleriyle yeni deneyimler kazanma fırsatı bulacak.

        Salı, perşembe ve cumartesi günleri gerçekleştirilen günübirlik gezi programlarında katılımcılar, Samsun'un önemli kültürel ve turistik noktalarından olan Astorya, Samsunum-1 Gemisi, Samsun Müzesi, Kent Müzesi ve Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi’ni ziyaret edecek.


        Petek Genç Kamp Programı ise çarşamba, cuma ve pazar günleri günübirlik olarak Mahmur Dağı Kamp Alanı'nda gerçekleştirilecek.


        Kamp programlarında katılımcılar oyun ve istasyon çalışmaları, gruplar arası yarışmalar, alan oryantiringi ve çeşitli takım etkinlikleriyle hem eğlenceli hem de verimli vakit geçirecek.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        Eski eşler bir araya geldi
        Eski eşler bir araya geldi
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!

        Benzer Haberler

        Samsun'da endüstriyel tesisler ve sanayi bölgelerindeki yangınlara robotla...
        Samsun'da endüstriyel tesisler ve sanayi bölgelerindeki yangınlara robotla...
        İtfaiyeye verilen koruyucu kıyafetler yeni itfaiyecilerin eğitiminde kullan...
        İtfaiyeye verilen koruyucu kıyafetler yeni itfaiyecilerin eğitiminde kullan...
        Yangın söndürme robotu 'Alevkıran' alevlere müdahale etti
        Yangın söndürme robotu 'Alevkıran' alevlere müdahale etti
        Samsun'da "Petek Genç Gezi ve Kamp Programları" başladı
        Samsun'da "Petek Genç Gezi ve Kamp Programları" başladı
        Samsun'da cinayet davasında dosya, 'suç örgütü' davasıyla birleştirildi
        Samsun'da cinayet davasında dosya, 'suç örgütü' davasıyla birleştirildi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi