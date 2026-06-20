Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen "Samsun Kültür Yolu Festivali" başladı.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Samsun Müzesi'nde festivalin başlaması dolayısıyla düzenlenen programda, Karadeniz'in incisi Samsun'un milli hafızanın, küllerinden doğan bir milletin kararlılığının başladığı yer olduğunu söyledi.



Kültür yolu festivallerinin kültürün, sanatın, tarihin ve turizmin bir araya gelerek şehirlere değer kattığı büyük bir kalkınma modeli olduğunu belirten Alpaslan, "Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz kültür yolu festivalleri ile şehirlerimizin marka değerini artırıyor, kültürel mirasımızı görünür kılıyor, kültürü ekonomik değere dönüştürüyoruz. Samsun gerek tarihi derinliği gerekse kültürel ve sanatsal potansiyeliyle bu vizyonun en güçlü temsilcilerinden biridir." dedi.



Bakanlığın yürüttüğü titiz çalışmalarla Samsun'un son yıllarda kültür ve turizm alanında çok büyük ivme yakaladığına dikkati çeken Alpaslan, şöyle devam etti:



"Başta şehre kazandırdığımız yeni ve modern Samsun Müzesi olmak üzere arkeolojik kazı alanlarımız, opera ve bale sahnelerimiz ve her geçen gün artan ziyaretçi sayılarımızla bu başarıyı somut olarak görmekteyiz. Sadece Samsun Müzesi'ne ve şehirdeki kültürel alanlara yerli ve yabancı turistlerin gösterdiği yoğun ilgi, bu şehrin turizm potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca gece müzeciliği ve yaşayan miras uygulamalarımızla ziyaret deneyimini zenginleştiriyor, kültürü günün her saatine yayıyoruz. İnanıyoruz ki kültür, bir milletin en güçlü hafızasıdır. Bu hafızayı korumak, geliştirmek ve dünyaya anlatmak bizim en önemli sorumluluğumuzdur."



Alpaslan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kültürü daha görünür kılmaya, sanatçıları desteklemeye ve şehirleri kültürle büyütmeye devam edeceklerini anlattı.



Samsun'da Batı Park'tan Saathane Meydanı'na, Tütün İskelesi'nden kütüphanelere kadar 18 farklı noktada her yaş grubuna hitap eden 225 etkinlik düzenleyeceklerine işaret eden Alpaslan, "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri ve Yaşayan Miras Samsun gibi nadide sergilerden tiyatro ve çocuk atölyelerine, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin sergileyeceği seçkin eserlerden meydanlarımızı dolduracak dev konserlere kadar Samsun tam anlamıyla sanat şöleni yaşayacak. Bu festival sadece izlenen değil, her anı dolu dolu yaşanan bir festival olacak. Festival kapsamında 18 konser, 4 sergi ve yerleştirme, 3 tiyatro, 1 müzikli büyük oyun, 1 opera, 1 bale temsili, 4 farklı başlıkta çocuk etkinliği, 2 çocuk oyunu, 4 söyleşi, 2 konferans, 49 atölye ve 7 farklı etkinlik gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın da konuşma yaptığı programda Alpaslan ve beraberindekiler, Samsun Müzesi'ndeki "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ve "Yaşayan Miras Samsun" sergilerini gezdi.



Festival, 28 Haziran'a kadar çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle devam edecek.



