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        Samsun Valisi Tavlı, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 22:01 Güncelleme:
        Samsun Valisi Tavlı, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

        Tavlı, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında demokrasi şehitlerine rahmet diledi.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemine değinen Tavlı, "Bir asır önce aziz Türk milletine birlik ve beraberlik içerisinde işgalci devletlere karşı mücadele azim ve iradesi veren Çanakkale, 19 Mayıs ve Kuvayımilliye ruhu ve doğusundan batısına Karadeniz'in hırçın dalgaları ve işgalci güçlerin donanmaları ile mücadele ederek cepheye silah ve mühimmat taşıyan istiklal madalyalı Samsun Mavnacılar Loncasının yiğit ve kahraman evlatlarına destan yazdıran Milli Mücadele ruhu, 15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha milli birlik ruhu olarak ortaya çıkmıştır." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin kenetlendiğini dile getiren Tavlı, şunları kaydetti:

        "Genciyle yaşlısıyla, kadını ve erkeği ile kenetlenen aziz milletimiz, şehirlerimizin meydanlarına akın ederek milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmış, hain kalkışmayı bir demokrasi zaferine dönüştürerek birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza dek var olacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiş, ilelebet iftiharla anılacak şanlı bir destanı aziz Türk milleti bir kez daha yazmıştır. 15 Temmuz'da ülkemizin nasıl bir badire atlattığını aziz milletimizin darbecilere ve arkalarındaki emperyalist güçlere karşı verdiği mücadeleyi ve yurdu yaşatmak için can veren, canından aziz bildiği vatanını işgalcilere teslim etmeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize olan vefa borcumuzu hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız."

        Vali Tavlı, daha sonra şehit aileleri ve gazi yakınları ile sohbet etti.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

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