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        Samsun'da 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Samsun'da 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, adresinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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