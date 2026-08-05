Samsun'da 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, adresinde yakaladı. Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

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