Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da 20 yıl önceki kadın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adliyede

        Samsun'da 20 yıl önceki kadın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adliyede

        Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında cinayete kurban gittiği belirlenen Gülcan Yazıcı'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 09:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 20 yıl önceki kadın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adliyede

        Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında cinayete kurban gittiği belirlenen Gülcan Yazıcı'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Samsun İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen soruşturma sonucunda 2006 yılından bu yana haber alınamayan Gülcan Yazıcı'nın öldürüldüğü belirlendi.

        Kapsamı genişletilen araştırmada 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları inceleyen ekipler, yapılan DNA eşleşmesiyle kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadının Gülcan Yazıcı olduğunu tespit etti.

        Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesine ilişkin O.O, B.A. ve N.Y. jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla Samsun'un Bafra ilçesindeki adreslerinde yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, JASAT ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        - Olay

        JASAT tarafından hazırlanan araştırma ve analiz tutanağına göre, Bafra ilçesi Ozan Mahallesi Ozan Çayı'nda 14 Mart 2006'da bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Şüpheli Albümü'nde kayıtlı kayıp kadınlara ait listede inceleme yapan JASAT ekipleri, 1000 kayıp kadını analiz etti.

        Buluntu cesedin yaş aralığında Samsun'un Bafra ilçesi ile bağı olan bir kadın tespit eden ekipler, Yazıcı'nın Yalova'da birlikte yaşadığı K. isimli kişinin Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunduğunu ve o tarihten itibaren kayıp olarak arandığını tespit etti.

        Kadının K. isimli kişiyle yaşamadan önce Bafra ilçesinde imam nikahlı yaşadığı O.O'dan iki çocuğu bulunduğunu belirleyen ekipler, O.O'nun o dönemde çocuklarını arkadaşı B.A'ya bıraktığını ortaya çıkardı.

        Tutanakta, ekiplerin soruşturma kapsamında Gülcan Yazıcı'nın kızı S.O. ile yapılan mülakatta edindiği şu bilgilere yer verildi:

        "Gülcan Yazıcı, 17 Kasım 2005'te kızı S.O'nın doğum gününde Samsun'un Bafra ilçesi Darboğaz köyüne gelerek B.A'nın evinde kalan çocukları S.O. ve S.O'yu ziyaret etti. Çocuklarını gördü ve onlarla zaman geçirdi. Gülcan Yazıcı, çocuklarının yanında kaldı. Birkaç gün sonra çocuklarının babası O.O. da B.A'ya ait eve geldi. Gülcan Yazıcı ve çocukları bu evde birkaç gün kaldı. Sonrasında Gülcan Yazıcı, kızı S.O'ya bir telefon numarası verdi ve köyden ayrıldı."

        Cesedin bulunduğu Ozan Mahallesi ile Boğazkaya ve Darboğaz köylerinin komşu olduğunu belirleyen ekipler, cesedin yaş aralığının kayıp Gülcan Yazıcı ile uyuştuğunu, kızı S.O. tarafından son görüldüğü tarih ve yer itibarıyla cesedin bulunduğu yere yakın olduğunu tespit etti.

        Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığınca kızından alınan örneklerle yapılan DNA incelemesinde yüzde 99,99 oranında Yazıcı'nın S.O'nun biyolojik annesi olduğuna dair rapor düzenlendi.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Haziran'da NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Samsun'un Bafra ilçesinde 2006'dan bu yana faili meçhul kalan Gülcan Yazıcı cinayetiyle ilgili gerçeğin DNA eşleşmesiyle gün yüzüne çıkarıldığını ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        20 yıl sonra katilleri bulunmuştu! Failler yine en yakını!
        20 yıl sonra katilleri bulunmuştu! Failler yine en yakını!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"
        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Petrolde belirsizlik sürüyor
        Petrolde belirsizlik sürüyor
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan yine Küba mesajı
        Trump'tan yine Küba mesajı
        Zehra, üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son!
        Zehra, üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son!
        Nazi Almanyasını kandıran tarihi aldatmaca
        Nazi Almanyasını kandıran tarihi aldatmaca
        27 ilde bahis operasyonu! 104 gözaltı kararı!
        27 ilde bahis operasyonu! 104 gözaltı kararı!
        Silahlı kavga: Evli çift hayatını kaybetti
        Silahlı kavga: Evli çift hayatını kaybetti
        Şehrin hafızası: Tarihi sur kapıları
        Şehrin hafızası: Tarihi sur kapıları
        "Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım"
        "Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım"
        6 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        6 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Kavgayı ayırmak istedi... Oğlu tetiğe bastı!
        Kavgayı ayırmak istedi... Oğlu tetiğe bastı!
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!

        Benzer Haberler

        20 yıl önce öldürülen Gülcan'ın cinayet şüphelileri, kardeşiyle 2 çocuğunun...
        20 yıl önce öldürülen Gülcan'ın cinayet şüphelileri, kardeşiyle 2 çocuğunun...
        Bakan Gürlek açıklamıştı: 20 yıllık faili meçhul olayı zanlıları adliyede
        Bakan Gürlek açıklamıştı: 20 yıllık faili meçhul olayı zanlıları adliyede
        Samsun'da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Samsun'da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        İş yerine silahlı saldırıya ilişkin 4 gözaltı (2)
        İş yerine silahlı saldırıya ilişkin 4 gözaltı (2)
        Fabrikadaki elektrik faciasında ölen Yunus Çekiç defnedildi
        Fabrikadaki elektrik faciasında ölen Yunus Çekiç defnedildi
        5'inci kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti
        5'inci kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti