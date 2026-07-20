Samsun'da 5. "Geleneksel Çakallı Menemen Şenliği" düzenlendi

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen 5. "Geleneksel Çakallı Menemen Şenliği"nde 10 bin kişi buluştu.



Kavak Kaymakamlığı, Kavak Belediyesi, Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) ve Kavak Sanayici İşadamları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği (KAVSİYAD) iş birliğiyle düzenlenen şenlikte çeşitli aktiviteler yapılarak yörenin doğal ve kültürel değerleri tanıtıldı.



Kentin tescilli ürünlerinden olan ve festivale de adını veren Çakallı Menemeni ise ustalarca özel tavalarda pişirilerek 10 binin üzerindeki misafire ücretsiz olarak ikram edildi.



Festival kapsamında yapılan çok sayıda oturumda ise alanında uzman isimler Samsun'un turizmdeki payının artırılmasına yönelik öneri ve çalışmalarını sundu.

