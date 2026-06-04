Samsun'da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde, apartmanın 5. katındaki pencereden düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Mevlana Mahallesi 732. Sokak'ta, 1,5 yaşındaki E.Y. yaşadıkları apartmanın 5. katındaki pencereden beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

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