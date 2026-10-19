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        Samsun'da 8 yaşındaki Aysima'nın yol talebi 2 günde karşılandı

        Samsun'un Canik ilçesinde 8 yaşındaki Aysima Karaaslan'ın Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'dan talep ettiği yolu belediye ekipleri 2 günde yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Samsun'da 8 yaşındaki Aysima'nın yol talebi 2 günde karşılandı

        Samsun'un Canik ilçesinde 8 yaşındaki Aysima Karaaslan'ın Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'dan talep ettiği yolu belediye ekipleri 2 günde yaptı.

        Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan İbrahim Sandıkçı, Gecehan Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret ve saha incelemeleri sırasında Canik Tuzaklı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Aysima Karaaslan'ın yol talebini dinledi.

        Aysima ile birlikte mahalledeki yolu inceleyen Sandıkçı, okul servisinin mahalle içine daha kolay ulaşabilmesi için çalışma başlatılmasını sağladı.

        Canik Belediyesi ekipleri, gerekli zemin hazırlıklarının ardından beton yol çalışmasını 2 günde tamamladı.

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        Yolun yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Aysima Karaaslan, "'Başkan amca yolları yapabilir misin? dedim. Yolları inceledik, birlikte karar verdik. Sonra buraya Canik Belediyesinden abiler geldi. Yolu 2 günde yaptılar. Başkan amca, yollarımızı yaptığın için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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