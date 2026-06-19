Samsun'da 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 8 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "Silahla tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 8 yıl 10 ay 18 gün hapis cezası bulunan O.T'yi (37) Kuşcular Mahallesi'nde yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.