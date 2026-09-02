Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Vezirköprü'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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