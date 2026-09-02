Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Vezirköprü'de yakaladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.