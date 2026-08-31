Samsun'da ALS hastasının iki kalp kapağı, aynı ameliyatta mekanik protezlerle değiştirildi

Samsun Şehir Hastanesi'nde, ALS (amyotrofik lateral skleroz) tanılı 42 yaşındaki bir hastanın iki kalp kapağı, aynı ameliyatta mekanik protezlerle değiştirildi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile Samsun Şehir Hastanesi hekimleri, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde yüksek riskli bir ameliyat gerçekleştirdi.

Yapılan klinik incelemelerde, 42 yaşındaki ALS hastasının hem aort hem de mitral kapağında ileri derecede bozulma ve buna bağlı olarak kalbinde belirgin büyüme tespit edildi.

Yüksek risk taşıyan hasta, kalp-akciğer makinesi desteği altında yaklaşık 5 saat süren açık kalp ameliyatına alındı. Ameliyat sırasında hastanın her iki kalp kapağı da aynı seansta mekanik protez kapaklarla değiştirildi.

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Samsun Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emrah Ereren, gazetecilere yaptığı açıklamada, ALS hastalarında bu ölçekte bir açık kalp ameliyatının solunum yetmezliği açısından son derece yüksek risk taşıdığına dikkati çekti. Ameliyatı başarıyla sonuçlandırdıklarını kaydeden Ereren, "Bundan sonra belli takipleri olacak. Kalp kapak hastalarının da kullanması gereken belli ilaçlar, kan sulandırıcılar onları takip edeceğiz ama çok şükür korktuğumuz ölçüde bir problem yaşamadan bu ameliyattan sağ salim sonuç alabildik." dedi.

Kalp kapak hastalıklarında cerrahi sınıra gelmiş hastaların yaşam süresinin beklenenden çok daha az olduğunu anlatan Ereren, şunları kaydetti:

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"Kalp kapak hastalıkları daha çok doğumsal şekil bozukluklarından kaynaklanıyor veya bazı enfeksiyonlara bağlı oluyor. Özellikle kalp kapağında ciddi bir darlık oluştuktan sonra iki ila beş yıl içerisinde hasta çok ağır semptomlar yaşamaya başlıyor, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk gibi... Cerrahi, bu tarz hastalarda son seçenek. Ameliyatla ilgili bizi en çok endişeye düşüren durum olan bu ek hastalık yani ALS ile ilgili de bildirilmiş herhangi bir literatür bilgisi yok. Şu ana kadar yayımlanmış bir açık kalp cerrahisi geçiren veya kapak cerrahisi geçiren motor nöron hastalığıyla ilgili bir bulgu da yoktu, bu da tabi bizi en çok endişeye sevk eden durumlardan biriydi. Türkiye'de değil, dünyada henüz bu şekilde bir ameliyat tanımlanmamış."

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Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Şenay Canikli Adıgüzel ise hastanın özellikle solunum kaslarında sıkıntı olduğunu belirterek, "Mümkün olduğunca solunum baskılayıcı ağrı kesici kullanmadan özel ağrı kesici blok işlemleri uyguladık ve böylece uygun bir şekilde solunum makinesinde kalış süresini uzatmadan hastayı solunum makinesinden ayırabildik." ifadelerine yer verdi.

ALS tanısının 2023'te konulduğunu söyleyen Oktay Asal da yürüme ve konuşma sorunları yaşadığını söyledi. Hastaneye başvurduğunda ALS'nin yanı sıra kalp kapakçıklarında da sorun olduğunu öğrendiğini dile getiren Asal, şöyle konuştu:

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"Emrah Hocaya ameliyat olmasam ne olur diye sordum. O da bana çok kısa bir süre yaşayabileceğimi söyledi. Ameliyat olsam ne olur dedim. 'Her şeyin düzelebilir, çok rahat hissedeceksin kendini. Bize güvenmeni istiyorum' dedi. Ekip olarak ameliyatıma girdiler ve çok iyi geçti. Ben beklemiyordum bu kadar çabuk düzelebileceğimi. Şu anda çok iyiyim."