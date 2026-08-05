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        Samsun'da apartman boşluğuna düşen yavru güvercini itfaiye kurtardı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde apartman boşluğuna düşen yavru güvercin, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Samsun'da apartman boşluğuna düşen yavru güvercini itfaiye kurtardı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde apartman boşluğuna düşen yavru güvercin, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Alparslan Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kuş seslerini fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Alaçam Grup Amirliği ekibi, havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden çıkardı.

        Yuvası bulunamayan yavru güvercin koruma altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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