Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobillin sürücüsü yaralandı. Yavuz Selim Arslan (22) yönetimindeki 37 ACE 210 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Emirefendi Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoldaki trafik ise araç kaldırılana kadar alternatif yola yönlendirildi.

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