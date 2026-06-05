Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da "Balkanlar'dan Karadeniz'e" konseri düzenlendi

        Samsun'da "Balkanlar'dan Karadeniz'e" konseri düzenlendi

        Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Balkanlar'dan Karadeniz'e" konserini müzikseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 22:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Balkanlar'dan Karadeniz'e" konseri düzenlendi

        Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Balkanlar'dan Karadeniz'e" konserini müzikseverlerle buluşturdu.

        Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda gerçekleştirilen konseri, konuk şef Yıldıray Öztürk yönetti.

        Konserde Balkanlar ve Karadeniz yöresine ait yaklaşık 30 eser dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Programda "Yeni Cami Avlusunda", "Çarşambayı Sel Aldı", "Bülbülüm Altın Kafeste" ve "Koyverdun Gittun Beni" gibi sevilen eserler seslendirildi.

        Konserde Yıldıray Öztürk, Gökçe Bahar Ercan, Serkan Varol, Fatih Çavuşoğlu, Serdar Dede, Sayinur Altun, Halil Erseven, Müzeyyen Çağlar, Orçun Çabuk, Özge Altıntaş, Emre Gürsoy ve Berrak Seçkin solist olarak sahne aldı.

        Balkanlar ile Karadeniz'in farklı yörelerine ait ezgilerin seslendirildiği konser, müzikseverlerden ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Polat Ailesi birbirine düştü
        Polat Ailesi birbirine düştü
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        İstanbul Kuyumcular Odası Denetim Kurulu Başkanı Erhan, sosyal medyadan alt...
        İstanbul Kuyumcular Odası Denetim Kurulu Başkanı Erhan, sosyal medyadan alt...
        20 yıl önce öldürülen Gülcan'ın cinayet şüphelileri, kardeşiyle 2 çocuğunun...
        20 yıl önce öldürülen Gülcan'ın cinayet şüphelileri, kardeşiyle 2 çocuğunun...
        20 yıl önce dere yatağında bulunan kadın cesedinin sırrı çözülüyor: 2 tutuk...
        20 yıl önce dere yatağında bulunan kadın cesedinin sırrı çözülüyor: 2 tutuk...
        Samsun'da Çocuk Görüşme Merkezi hizmete girdi
        Samsun'da Çocuk Görüşme Merkezi hizmete girdi
        Çarşamba Devlet Hastanesi'nde KBB kadrosu güçlendi: Burun estetiği ameliyat...
        Çarşamba Devlet Hastanesi'nde KBB kadrosu güçlendi: Burun estetiği ameliyat...
        Samsun'da "Dünya bize emanet" etkinliği düzenlendi
        Samsun'da "Dünya bize emanet" etkinliği düzenlendi