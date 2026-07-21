Samsun'da binada çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde bir binanın içerisinde çukur kazarak define arayan 4 şüpheli gözaltına alındı.





İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 katlı eski bir binada yapılan aramada giriş katında üzeri halıyla kamufle edilmiş kapak tespit etti.



Kapaktan girilen bölümde yaklaşık 2,5 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğinde define amaçlı kazılmış alan ortaya çıkarıldı.



Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.



Operasyonda, kazıda kullanılan çeşitli aletler de ele geçirildi.

