Samsun'da bir kişi 3,5 ayda 100 bin ambalaj biriktirdi

Samsun'da yaşayan Turgay Baş, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında "100 bin ambalaj challenge" projesinde 3,5 ayda 100 bin ambalaj biriktirdi.

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla ulusal entegrasyon süreci başlayan DOA sistemi kapsamında "Türkiye'nin en büyük dönüşüm meydan okuması" sloganıyla 4 Temmuz'da Türkiye Çevre Ajansı ve DOA'nın resmi sosyal medya hesaplarından "100 bin ambalaj challenge" kampanyası duyuruldu.

Bu kapsamda Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Turgay Baş, 100 bin depozitosu olan ambalaj biriktiren Türkiye'deki ilk katılımcı oldu.

Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki sayma doğrulama merkezinde düzenlenen törenle Baş'a ödülü verildi.

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Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, burada yaptığı konuşmada, 1 Temmuz itibarıyla DOA sisteminde ulusal entegrasyon dönemine başladıklarını hatırlattı.

Samsun'dan Turgay Baş'ın kendilerine depozitosu olan 100 bin ambalaj biriktirdiğini bildirdiğini anlatan Öztürk, "Operatörlerimiz marifetiyle Turgay kardeşimizin evinden 100 bin ambalajı aldık, sayma doğrulama merkezine getirdik ve saydık. Cüzdanına aktardık." dedi.

Bugüne kadar 125 sayma doğrulama hattına ve yaklaşık 100 sayma doğrulama merkezine ulaştıklarını belirten Öztürk, "Hedefimiz Türkiye çapında 140 sayma doğrulama merkezi ve 600 sayma doğrulama hattıdır. İki sene içinde ulusal entegrasyon dönemini bitirdiğimizde 600 sayma doğrulama hattına ve 140 sayma doğrulama merkezine ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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DOA iade noktalarını yaygınlaştırmak istediklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"İki sene sonunda vatandaşlarımız yakın mesafede iade noktası bulacak. 6 ay içinde burada 5 sayma doğrulama hattı olacak. Bugün Samsun için yaklaşık 1 milyar depozitosu olan ambalaj olduğunu öngörüyoruz. Bu 1 milyar depozitosu olan ambalajı da 20 sayma doğrulama hattıyla toplayacağız. Bu makineler yazılımından tüm teknolojisine kadar yerli bir uygulamadır. Bunun yanında otel, restoran, kafelerimizden manuel toplayacağız bunları. Bu şekilde inşallah Türkiye'mizde üretilen 25 milyar depozitosu olan ambalajı geri dönüşüme ve sanayiye kazandırmayı hedefliyoruz."

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Turgay Baş ise kampanyayı birincilikle tamamladığı için son derece mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "Farkındalık olması açısından evimin yanında bir depo yaptım. Gelecek nesillere mavinin ve yeşilin bol olduğu bir Türkiye bırakmak için elimizden gelen çabayı, gayreti gösteriyoruz. 100 bin ambalajı yaz ayı olması nedeniyle festivallerden, düğünlerden topladım." diye konuştu.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.