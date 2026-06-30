Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Samsun'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Samsun'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kafenin önünde O.B'nin (28) silahla yaralanmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

        Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu olayla ilgili İ.B. (22) ve Ö.D. (20) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.D. ise adli şartıyla serbest bırakıldı.

        İlçede 28 Haziran'da bir kafenin önünde O.B, tartıştığı kişiler tarafından tabancayla ateş edilerek yaralanmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil

        Benzer Haberler

        Başkan Doğan: "Mavi bayraklı plaj sayımızı 16'dan 19'a yükselttik" Türkiye'...
        Başkan Doğan: "Mavi bayraklı plaj sayımızı 16'dan 19'a yükselttik" Türkiye'...
        "Kadınlarda lazer tedavileri birçok soruna çözüm sunuyor"
        "Kadınlarda lazer tedavileri birçok soruna çözüm sunuyor"
        Samsun'da 529 yıllık gelenek: Mehteran coşkusuyla sünnet şöleni
        Samsun'da 529 yıllık gelenek: Mehteran coşkusuyla sünnet şöleni
        Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır'dan transfer açıklaması:
        Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır'dan transfer açıklaması:
        Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı 19'a yükseldi
        Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı 19'a yükseldi
        Samsunspor Kulübünün 61. kuruluş yıl dönümü
        Samsunspor Kulübünün 61. kuruluş yıl dönümü