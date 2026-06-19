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        Samsun'da "Buluşmalar" karma sergisi açıldı

        Samsun Plastik Sanatlar Derneği tarafından düzenlenen "Buluşmalar" karma sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 23:24 Güncelleme:
        Samsun'da "Buluşmalar" karma sergisi açıldı

        Samsun Plastik Sanatlar Derneği tarafından düzenlenen "Buluşmalar" karma sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide, 42 sanatçının farklı disiplinlerde çalıştığı 115 eser yer aldı.

        Sergide baskı resim, heykel, seramik ve resim başta olmak üzere pek çok farklı teknikte üretilen eserler sanatseverlerle buluştu.


        Samsun Plastik Sanatlar Derneği Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı, kentin sanat iklimini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Samsun'da sanatı görünür kılmak ve sanatçılar arasındaki üretim odaklı bağları pekiştirmek adına bu tür organizasyonlar kritik önem taşıyor. Dernek olarak sanatsal üretimi destekleyen sergi, atölye ve projelerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Sergi, 26 Haziran'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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