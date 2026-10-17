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        Samsun'da Cemre Vakfı "Sonbahar Doğa Gözlem Kampı" düzenledi

        Cemre Vakfı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde "Sonbahar Doğa Gözlem Kampı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Samsun'da Cemre Vakfı "Sonbahar Doğa Gözlem Kampı" düzenledi

        Cemre Vakfı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde "Sonbahar Doğa Gözlem Kampı" düzenlendi.

        Deltada 16-18 Ekim tarihlerini kapsayan kampa Türkiye'nin farklı illerinden 80, Samsun'dan 30 olmak üzere 110 doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi katılıyor.

        Kuşların göç dönemine denk gelen etkinlikte katılımcılar Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin farklı noktalarında gözlem ve fotoğraf çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Kamp kapsamında yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş ve Can Orbay'ın sunumlarının yanı sıra doğa yürüyüşleri ve kuş gözlem etkinlikleri düzenlendi.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, kampın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kızılırmak Deltası'nın önemli bir doğal zenginlik olduğunu, bölgenin korunması için geçmişten bugüne çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

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        Deltanın korunmasında emeği geçenlere teşekkür eden Tavlı, "Bizim açımızdan yapacağımız en kıymetli şey, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Samsun Valiliğimize bağlı tüm kurumlarla, sivil toplum örgütlerimizle beraber doğamıza sonsuza kadar sahip çıkmak." dedi.

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 368 kuş türünün bulunduğuna dikkati çeken Tavlı, deltada yılda 16 milyon göçmen kuşu misafir ettiklerini dile getirdi.

        AK Parti Samsun Milletvekili ve Cemre Vakfı Onursal Başkanı Çiğdem Karaaslan ise Kızılırmak Deltası'nın biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir alan olduğunu vurgulayarak, doğal yaşamın korunmasının gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu söyledi.

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        Doğal yaşam alanlarını korumak için harekete geçilmesi gerektiğini aktaran Karaaslan, önlem alınmamasının geri dönüşü mümkün olmayan değişikliklere neden olabileceğini anlattı.

        Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi'ne değinen Karaaslan, "İklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atılması gerekiyor. Dünyanın iklim değişikliğine yönelik artık fikirsel zeminden beslenen değil, eyleme geçen bir sürece girmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

        Cemre Vakfı'nın çevre konusunda farkındalık oluşturmanın ötesinde insanları harekete geçirmeyi amaçladığını belirten Karaaslan, "Bu, bir organizasyondan ibaret değil. Cemre Vakfı olarak şunu çok önemsiyoruz. Bir yanda bir sorumluluk duygusu hissediyoruz. Bir yanda da harekete geçmek var. Bu ikisi arasında bir boşluk olduğunu gözlemliyoruz toplumda. Bir köprü olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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        Vakfın gönüllülük esasına dayanan çalışmalar yaptığını aktaran Karaaslan, gökyüzü gözlemlerinden leylekler için yuva tasarımına, deniz çayırı dikiminden kuş fotoğrafçılığına kadar farklı alanlarda sahada olduklarını vurguladı.

        Karaaslan, Cemre Vakfı'nı doğanın uyanışını simgeleyen cemre düşmesinden hareketle ülkenin farklı noktalarında çevre için harekete geçen bir gönüllülük hareketi olarak tanımladı.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da Kızılırmak Deltası'nda doğa fotoğrafçılarını ve kuş gözlemcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Katılımcılar gözlem ve önerileriyle bölgenin korunmasına yönelik çalışmalara katkı sağlayacak. Eksiklerimizi beraber görüp geleceğe daha emin adımlarla başlangıç yapmak üzere bir aradayız. Geri bildirimlerinizle bizim daha ileriye gitmemizi sağlayacak şekilde bize yol açarsanız seviniriz." dedi.

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        AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş'ın da konuşma yaptığı programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya ile doğa fotoğrafçıları ve gözlemciler katıldı.

        Kamp, yarın sona erecek.

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