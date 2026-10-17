Samsun'da Cemre Vakfı'nın doğa gözlem kampında nadir görülen iki kuş türü görüntülendi

Cemre Vakfı tarafından Samsun'da düzenlenen doğa gözlem kampında, Türkiye'de nadir görülen akkaşlı çinte ve çalıkuşu çıvgını görüntülendi.

Cemre Vakfı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde düzenlenen "Sonbahar Doğa Gözlem Kampı"na Türkiye'nin farklı illerinden 80, Samsun'dan 30 olmak üzere 110 doğa fotoğrafçısı ve gözlemci katıldı.

Kuşların göç dönemine denk gelen etkinlikte katılımcılar, deltadaki sulak alanlarda ve doğal yaşam ortamlarında kuş gözlemi yaparak farklı türleri fotoğrafladı.

Gözlemler sırasında Türkiye'de nadir görülen "akkaşlı çinte" ve "çalıkuşu çıvgını"nın yanı sıra mavi gerdan ve çeşitli ardıç türleri de görüntülendi.

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Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, AA muhabirine, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelenlerle yaban hayatı gözlemi yaptıklarını söyledi.

Nadir kuş türlerini görüntülemeyi ve doğa konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Gökgöz, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğrafçılarla nadir türleri fotoğraflıyoruz. Daha önce Türkiye'de görülmemiş türleri bularak bunları literatüre geçirmeyi amaçlıyoruz. Delta, 2016 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde. Hem farkındalık oluşturmak hem vatandaşların buraya ilgisini çekmek için Türkiye'nin önde gelen fotoğrafçılarını Samsun'a davet ettik." dedi.

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Samsun'da yaban hayatı konusundaki fotoğrafları albümleştirmek istediklerine işaret eden Gökgöz, "İklim değişikliği, son günlerde herkesin en çok duyduğu konulardan bir tanesi. Cemre Vakfı olarak şunu diyoruz, artık çevreyle, iklimle ilgili söylenebilecek her şey söylendi. Gönüllülük hareketi olarak üniversite gençleriyle birlikte hareket ederek söylenenleri artık uygulamaya dökmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gökgöz, vakıf olarak çevre ve afet konularını birlikte ele aldıklarını, gönüllülerle sahada farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

- Kampta şu ana kadar 122 kuş türü kaydedildi

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Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise Türkiye'nin dört bir yanından doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileriyle Kızılırmak Deltası'nda bir araya geldiklerini söyledi.

Göç döneminin, nadir kuş türlerini gözlemlemek açısından önemli bir fırsat sunduğunun altını çizen Tüydeş, "Daha ilk günden çok güzel kuş türleri gördük. Dün akkaşlı çinte kaydıyla başladı heyecanımız. Bugün de çalıkuşu çıvgını gibi Türkiye'de nadir görülen, birkaç yıl arayla çok zor tespit edilen türlerden bir tanesini katılımcıların yüzde 90'ı çekti." diye konuştu.

Bu türlerin Türkiye'de çok az görüldüğüne dikkati çeken Tüydeş, şöyle devam etti:

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"Onları fark edebilmek zor. Sayıları diğer görülen olağan kuş türlerine nazaran oldukça az. Türkiye'de bir ya da iki tane kaydı geliyor yılda ya da birkaç yılda bir geliyor bu isimlerin kayıtları. O yüzden önemli, nadir. Yeni tür herkesin hedefinde." dedi.

Kampın yalnızca fotoğraf çekimiyle sınırlı olmadığını, bilimsel çalışmalara da katkı sağlanacağını anlatan Tüydeş, elde edilen verilerin uluslararası veri tabanlarıyla paylaşılacağını, gelen akademisyenlerin de güncel durumu kayıt altına almış olacaklarını kaydetti.

Tüydeş, kamp kapsamında şu ana kadar 122 kuş türünün kaydedildiğini, bu sayının 150'ye çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.