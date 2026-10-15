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        Samsun'da dağları ve vadileri kaplayan sis dronla görüntülendi

        Samsun'un Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sis, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Samsun'da dağları ve vadileri kaplayan sis dronla görüntülendi

        Samsun'un Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sis, dronla görüntülendi.

        Dağları, vadileri ve ormanlık alanları kaplayan sis, yeşil tepelerin arasında yayılarak güzel görüntüler oluşturdu.

        Bölgeyi yer yer beyaza bürüyen sisin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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