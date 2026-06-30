Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinden annesi ve ablasıyla denize giren Irak uyruklu 12 yaşındaki çocuk, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ve çevredeki vatandaşlarca sudan çıkartılan çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Çocuğun bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

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