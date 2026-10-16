Samsun'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 16.10.2026 - 15:13 Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Dikencik Mahallesi'nde Erdoğan Selçi'nin kullandığı 55 AVV 699 plakalı kum yüklü kamyon devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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