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        Samsun'da fındık hasat ve ihraç tarihleri belirlendi

        Samsun'da 2026 yılı fındık hasat ve ihraç tarihleri açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Samsun'da fındık hasat ve ihraç tarihleri belirlendi

        Samsun'da 2026 yılı fındık hasat ve ihraç tarihleri açıklandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Fındık Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu" kararı doğrultusunda orta kuşakta fındık hasadına 10 Ağustos, sahil kuşağında 18 Ağustos, yüksek kuşakta ise 25 Ağustos'ta başlanacak.

        Fındığın ihracına ise orta kuşakta 15, sahil kuşağında 23, yüksek kuşakta ise 30 Ağustos'tan itibaren izin verilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, üreticilerin belirlenen hasat tarihlerine uymalarının kaliteli, yüksek randımanlı ve ihracata uygun ürün elde edilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Hasatta fındığın uygun olgunluğa ulaştığında toplanması, doğru yöntemlerle kurutulması ve depolanması gerektiğini aktaran Yılmaz, ürünlerin nem oranının yüzde 12'nin altında olacak şekilde kurutulmasını, naylon çuvallar yerine jüt veya fileli çuvallar kullanılmasını tavsiye etti.

        Yetersiz kurutmanın insan sağlığını tehdit eden aflatoksin oluşumuna neden olabileceğine dikkati çeken Yılmaz, üreticilerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

        Kahverengi kokarca ile mücadelenin hasada kadar sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, ilaçlamalarda ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanılmasının ve son ilaçlama ile hasat arasında tavsiye edilen bekleme süresine uyulmasının önem taşıdığını kaydetti.

        Yılmaz, 2026 hasat sezonunun üreticiler için bereketli geçmesini dileyerek kaliteli üretimin hem üretici gelirine hem de Türkiye'nin fındık ihracatına katkı sağlayacağını ifade etti.



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