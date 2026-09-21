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        Samsun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Samsun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince bir masaj salonuna düzenlenen operasyon kapsamında M.Ö. (31) ve N.K. (44) Samsun'da, E.Ö. (22) ise Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

        Adreste yapılan aramada 2 el telsizi, çok sayıda cinsel materyal, 10 sentetik ecza hapı ile telefonlar ve kamera kayıtları ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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