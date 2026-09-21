Samsun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince bir masaj salonuna düzenlenen operasyon kapsamında M.Ö. (31) ve N.K. (44) Samsun'da, E.Ö. (22) ise Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada 2 el telsizi, çok sayıda cinsel materyal, 10 sentetik ecza hapı ile telefonlar ve kamera kayıtları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçundan tutuklandı.
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