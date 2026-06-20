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        Samsun'da hedeğe devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hendeğe devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 08:32 Güncelleme:
        Samsun'da hedeğe devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hendeğe devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        M.C.A. (27) yönetimindeki 34 PUK 654 plakalı otomobil, Elifli Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hendeğe devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan İ.K. (47) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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