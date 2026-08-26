Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 432 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        Samimi gece
        Samimi gece
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        "Ahlat gezisi"
        "Ahlat gezisi"
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz

        Benzer Haberler

        'Darp' ve 'alıkoyma' iddiasına gözaltı
        'Darp' ve 'alıkoyma' iddiasına gözaltı
        Terme'de hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı projesinde çalışmalar hızland...
        Terme'de hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı projesinde çalışmalar hızland...
        Samsunlu Soner ile Filipinli Jenilynda'nın aşkı Alaçam'da evlilikle sonuçla...
        Samsunlu Soner ile Filipinli Jenilynda'nın aşkı Alaçam'da evlilikle sonuçla...
        Terme'de hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı çalışmaları
        Terme'de hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı çalışmaları
        Havza'da Açık Hava Sinema Geceleri etkinliği yapıldı
        Havza'da Açık Hava Sinema Geceleri etkinliği yapıldı
        Vezirköprü'de orman köylülerine 7 milyon liralık ORKÖY desteği yapıldı
        Vezirköprü'de orman köylülerine 7 milyon liralık ORKÖY desteği yapıldı