Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 432 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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