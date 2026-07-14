Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Samsun'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 01:19 Güncelleme:
        Samsun'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


        Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde plakaları henüz öğrenilemeyen A.K. idaresindeki kamyonet ile G.B. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

        Kazada sürücülerle kamyonetteki L.K. ve H.K. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan A.K. yaralandı.


        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü ve yanındaki A.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CENTCOM: İran'a yönelik saldırı başlattık
        CENTCOM: İran'a yönelik saldırı başlattık
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        Greenwood'un maliyeti belli oldu!
        Greenwood'un maliyeti belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Ankara'da boş arazide yangın
        Ankara'da boş arazide yangın
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi

        Benzer Haberler

        Samsun'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı
        Samsun'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı
        Samsun'da 60 yaşındaki kadın evde ölü bulundu
        Samsun'da 60 yaşındaki kadın evde ölü bulundu
        Kötü koku ekipleri hareket geçirdi; zihinsel engelle kadın, ablasının cansı...
        Kötü koku ekipleri hareket geçirdi; zihinsel engelle kadın, ablasının cansı...
        MHP Vezirköprü İlçe Kongresi yapıldı
        MHP Vezirköprü İlçe Kongresi yapıldı
        Samsun Meclisi toplandı
        Samsun Meclisi toplandı
        Samsun'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" ziyarete a...
        Samsun'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" ziyarete a...