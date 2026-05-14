Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Samsun'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, yolun kenarındaki kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Samsun'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, yolun kenarındaki kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını kaybetti.

        Ö.D'nin (25) kullandığı 55 AVB 770 plakalı motosiklet, Samsun Sinop kara yolu Tepeköy Mahallesi'nde yol çalışması için park edilmiş 06 JUD 31 plakalı Karayolları hizmet aracına arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine bölge trafik polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Arakçi'den BAE'ye sert tepki
        Arakçi'den BAE'ye sert tepki
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Lemina'ya yeni sözleşme!

        Benzer Haberler

        "Oyuncu (Ben-Feuerbach)" Samsun'da sanatseverlerle buluşacak
        "Oyuncu (Ben-Feuerbach)" Samsun'da sanatseverlerle buluşacak
        Samsun'da otogarda bayram öncesi 'bilet fiyatı' denetimi
        Samsun'da otogarda bayram öncesi 'bilet fiyatı' denetimi
        Salıpazarı'nda özel eğitim öğrencilerinden resim sergisi
        Salıpazarı'nda özel eğitim öğrencilerinden resim sergisi
        Hemşire adayları üniformalarını giydi
        Hemşire adayları üniformalarını giydi
        Çarşamba'da kuvvetli sağanak
        Çarşamba'da kuvvetli sağanak
        Samsun'da otogarında bayram öncesi 'bilet fiyatı' denetimi
        Samsun'da otogarında bayram öncesi 'bilet fiyatı' denetimi