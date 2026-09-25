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        Samsun'da kaybolan 17 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde kaybolan 17 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 20:42 Güncelleme:
        Samsun'da kaybolan 17 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde kaybolan 17 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.

        Aketekke Mahallesi'nde yaşayan İrfan Yayla (59), 17 küçükbaş hayvanının otlama alanında kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu.

        İhbar üzerine Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede dron yardımıyla arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin havadan yaptığı tarama sonucu hayvanların kayboldukları yerden yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta Doğankaya Mahallesi'ndeki bir tarlada bulunduğu tespit edildi.

        Hayvanlar, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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