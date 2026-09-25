Samsun'da kaybolan 17 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

Ekiplerin havadan yaptığı tarama sonucu hayvanların kayboldukları yerden yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta Doğankaya Mahallesi'ndeki bir tarlada bulunduğu tespit edildi.

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