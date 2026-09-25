Samsun'da kaybolan 17 küçükbaş hayvanı jandarma buldu
Samsun'un Bafra ilçesinde kaybolan 17 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.
Samsun'un Bafra ilçesinde kaybolan 17 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.
Aketekke Mahallesi'nde yaşayan İrfan Yayla (59), 17 küçükbaş hayvanının otlama alanında kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede dron yardımıyla arama çalışması başlattı.
Ekiplerin havadan yaptığı tarama sonucu hayvanların kayboldukları yerden yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta Doğankaya Mahallesi'ndeki bir tarlada bulunduğu tespit edildi.
Hayvanlar, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
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