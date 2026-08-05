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        Samsun'da kazaya karışan tırdan yola saçılan keresteler ulaşımı aksattı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kazaya karışan tırdan yola saçılan keresteler ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Samsun'da kazaya karışan tırdan yola saçılan keresteler ulaşımı aksattı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kazaya karışan tırdan yola saçılan keresteler ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Derecik mevkisinde kereste yüklü tır ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Kazada yaralanan olmazken, kerestelerin bir kısmı yola savruldu. Yoldaki keresteler nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

        Tırın ve kerestelerin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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