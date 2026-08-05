Samsun'da kazaya karışan tırdan yola saçılan keresteler ulaşımı aksattı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kazaya karışan tırdan yola saçılan keresteler ulaşımın aksamasına neden oldu.



Derecik mevkisinde kereste yüklü tır ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.



Kazada yaralanan olmazken, kerestelerin bir kısmı yola savruldu. Yoldaki keresteler nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.



Tırın ve kerestelerin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

