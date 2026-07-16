Samsun'da kediye tekme atan şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kaldırımdaki kediye tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin motosikletten indikten sonra kaldırıma çıkan kediye tekme attığı anların yer aldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Belirlenen şüpheli D.G. (29), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda 15 Temmuz'da bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, söz konusu kişinin kediye tekme atması yer almıştı.

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