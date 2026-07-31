Samsun'da kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kentte çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.A'yı (40) saklandığı adreste yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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