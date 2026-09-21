Samsun'da kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 21.09.2026 - 16:20 Güncelleme:
Samsun'da kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Canik ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "yağma" suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç'yi (32) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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