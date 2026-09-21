Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Samsun'da kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Canik ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "yağma" suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç'yi (32) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        İstanbul için sağanak uyarısı
        İstanbul için sağanak uyarısı
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Havza'da öğrenciler Dünya Temizlik Günü'nde çevre temizliği yaptı
        Havza'da öğrenciler Dünya Temizlik Günü'nde çevre temizliği yaptı
        Samsun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Samsun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Vezirköprü Kitap Günleri kapılarını kitapseverlere açtı
        Vezirköprü Kitap Günleri kapılarını kitapseverlere açtı
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde "Preklinik Fantom Laboratuvarı" hizmete açıl...
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde "Preklinik Fantom Laboratuvarı" hizmete açıl...
        Samsun'da asırlık çınarlar tarihe tanıklık ediyor
        Samsun'da asırlık çınarlar tarihe tanıklık ediyor
        Salıpazarı'nda fındık evinde yangın söndürüldü
        Salıpazarı'nda fındık evinde yangın söndürüldü